В 1920 году создана Лига Наций

10 января 1920 года состоялось первое заседание Лиги Наций, первой политической международной организации. Она была основана в результате Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглашения. Цели Лиги Наций включали в себя: разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете.

Между 1920 и 1946 годом в общей сложности 63 страны стали членами Лиги Наций. Первоначально в Лигу Наций вошло 44 государства, 31 из них принимало участие в 1-й мировой войне на стороне Антанты, а 13 государств придерживалось нейтралитета. США не ратифицировали устав Лиги Наций и не вошли в число ее членов, а Советская Россия не была туда приглашена.

Первоначально организация более или менее справлялась с задачами по предотвращению конфликтов, контролю за соблюдением международного права и поддержанию мира. Кризис организации пришелся на 1930-е годы, а его пик – на середину предвоенного десятилетия, когда один за другим следовали провалы Лиги, которая оказалась не способной справиться с вызовами той эпохи.

Началом стала агрессия Японии (государства-учредителя Лиги) против Китая, захватившей в 1931 году Маньчжурию, где в 1932 году было создано марионеточное государство Маньчжоу-Го, которому Лига смогла противопоставить лишь «бумажное заключение» своей спецкомиссии. Япония откровенно проигнорировала это заключение, а в марте 1933 года вышла из Лиги. Следом в октябре того же года вышла Германия, занимавшая место постоянного члена Совета Лиги с 1926 года. Затем произошел захват Италией (также страной-учредительницей Лиги) государства-члена Лиги Эфиопии в 1935-1936 годах, которому Лига Наций не смогла воспрепятствовать. Вслед за Японией и Германией в декабре 1937 года вышла из Лиги Наций Италия.

Далее ситуация развивалась лавинообразно: нарушение в 1936 году Германией Версальского и Локарнского договоров (ввод войск в Рейнскую демилитаризованную зону), агрессия Германии и Италии против республиканской Испании в том же 1936 году, новая агрессия Японии против Китая в 1937 году, аншлюс Австрии в 1938 году, расчленение и захват Чехословакии в 1938-1939 годах. После этого «количество» для Лиги Наций перешло в «качество». Процесс гибели организации приобрел необратимый характер.

Лига Наций была ликвидирована 18 апреля 1946 года. Ее активы и обязательства были переданы в ООН.

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