Родился Юрий Куклачев

Советский и российский артист цирка, клоун, Народный артист РСФСР Юрий Дмитриевич Куклачёв родился 12 апреля 1949 года в Москве, в семье, далекой от цирка. Его родители, Дмитрий Семенович и Валентина Ивановна, были рабочими, приехавшими в столицу из подмосковного Чеховского района.

Мальчишкой Куклачёв узнал о существовании в Москве циркового училища и загорелся желанием туда поступить. Однако две попытки стать студентом Государственного училища циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ, с 1987 года носит имя выдающегося артиста клоунады Михаила Румянцева – «Карандаша»), оказались неудачными.

Поступив в полиграфическое училище, Куклачёв и не думал отказываться от своей мечты. Трудясь в типографии, он совмещал работу с подготовкой представлений в народном цирке, добившись звания лауреата на Всесоюзном смотре художественной самодеятельности. Во время финального шоу конкурса, состоявшегося в легендарном цирке на Цветном бульваре, будущий «укротитель» кошек в первый раз вышел на манеж. Именно тогда на талантливого юношу обратили внимание специалисты, сразу же позвав на учебу в ГУЦЭИ.

Педагог Куклачёва, Николай Александрович Кисс, позже вспоминал о том, что усердный Юрий занимался с большим рвением. Он целыми днями осваивал эквилибр и акробатику, а также жонглирование. В студенческие годы Куклачёв начал работу по формированию собственного имиджа, примерив на себя фольклорный образ.

Как рассказывает артист, кошки в его жизни появились совершенно случайно. Первый котенок был банально найден на улице, когда Куклачёв прогуливался по парку. Услышав в кустах жалобное мяуканье, он спас продрогшего котенка, принеся домой за пазухой. Первому питомцу дали имя Стрелка. Постепенно, играя с кошкой, у Куклачёва и возникла идея о том, чтобы ввести её в номер. Спустя годы пушистые артисты стали визитной карточкой артиста, а за самим Куклачёвым утвердился негласный титул «кошачьего папы».

Юрий Куклачёв первым в Советском Союзе цирковым артистом, который начал работать с кошками. В 1990 году он создал в Москве Театр «Кошкин дом». Спустя пятнадцать лет он получил статус Государственного Театра кошек. Уникальный цирковой коллектив уже подготовил свыше десяти спектаклей, которые на протяжении многих лет пользуются огромным успехом у публики.

В течение долгих лет верной соратницей артиста является его супруга Елена Исааковна Куклачёва. Актриса по образованию, сейчас она трудится в Государственном Театре кошек. Там же работают их сыновья – Дмитрий и Владимир. Дочь Екатерина – главный художник Театра кошек.

Кроме выступлений в Театре кошек, Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв известен и как основатель образовательного проекта «Международная Ассоциация Школа Доброты», с «Уроками Доброты» он приезжает в школы и различные детские учреждения по всей России. А ещё Куклачёв является автором нескольких книг. Живёт и работает в Москве.

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