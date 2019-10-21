Родился Никита Михалков

Советский и российский актер, режиссер, сценарист и продюсер, общественный деятель Никита Сергеевич Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Он вырос в знаменитой творческой семье: мать Наталья Петровна Кончаловская — поэтесса, писательница; отец Сергей Владимирович Михалков — поэт, писатель, автор текстов Государственных гимнов СССР и России, старший брат — известный режиссер Андрей Кончаловский.

В детстве Никита одновременно посещал музыкальную школу и театральную студию. Его дебют в кино состоялся в 1959 году в фильме «Солнце светит всем» режиссера Воинова, спустя два года он снялся в фильме «Тучи над Борском» режиссера Ордынского, а в 1962 году — «Приключение Кроша» режиссера Оганесяна. В 1963 году Михалков поступил в Щукинское училище и сыграл главную роль в киноленте «Я шагаю по Москве», после которой сразу сделался всенародно любимым и очень известным. В 1967 году он принимает решение перевестись на второй курс ВГИК, но перед этим заканчивает дипломный проект для Щукинского «Двенадцать разгневанных мужчин». В 1971 году заканчивал ВГИК с фильмом «Спокойный день в конце войны», который являлся дипломной работой Никиты. Через три года после окончания Михалков режиссирует «Свой среди чужих, чужой среди своих».

С тех пор было немало фильмов, в которых признанный мастер российского кино выступал как в качестве актера, так и режиссера, и сценариста. Среди них: «Урга — территория любви», «Утомленные солнцем» (и два его продолжения), «Сибирский цирюльник», «Двенадцать», «Солнечный удар» и другие.

С 1998 года Никита Сергеевич занимает пост председателя Правления Союза кинематографистов РФ. Также он — член Президиума Всемирного Русского собора, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, сопредседатель Совета Российского Земского Движения, художественный руководитель «Государственного театра киноактёра» (с 2017 года). Михалков имеет почетную степень доктора наук Международной академии наук и искусств. К многочисленным наградам Народного артиста РСФСР Никиты Михалкова относятся: ордена Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством», он лауреат Государственной премии Казахской ССР имени К. Байсеитовой, Государственных премий России, а также премий многих МКФ.

Никита Михалков дважды женат: первая супруга — актриса Анастасия Вертинская; вторая супруга — Татьяна Михалкова, руководитель фонда «Русский силуэт». Никита Сергеевич имеет многочисленное потомство — это сыновья Степан и Артем и дочери Анна и Надежда. Сегодня Никита Михалков продолжает свою кинематографическую карьеру и активную общественную деятельность, живет и работает в Москве.

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