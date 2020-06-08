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Родился Иван Крамской

Алексей Агеев
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Русский живописец и художественный критик Иван Николаевич Крамской родился (27 мая) 8 июня 1837 года в городе Острогожск Воронежской губернии, в семье писаря. Учился в Острогожском училище, где окончил курс с похвальными листами по всем предметам 12 лет от роду.

В тот же год лишился отца. Подрабатывал писарем в местной думе. Пятнадцати лет от роду поступил учеником к острогожскому иконописцу и провел в его мастерской около года. А когда минуло шестнадцать, представился случай вырваться из Острогожска с харьковским фотографом, снимавшим войсковые учения. С этим фотографом и объехал в течение трех лет половину России в качестве ретушера и акварелиста.

В 1857 году Крамской появился в Петербурге и, не имея никакого систематического художественного образования, дерзнул подать документы в Академию художеств. Успешно сдал экзамены и оказался студентом Академии.

Крамской — художник жанровой, исторической и портретной живописи, вдохновитель и организатор «передвижников». Он создал ряд портретов выдающихся русских писателей, артистов и общественных деятелей (Лев Толстой, 1873; Иван Шишкин, 1873; Павел Третьяков, 1876; Салтыков-Щедрин, 1879 — все находятся в Третьяковской галерее). В них выразительная простота композиции и ясность фигуры подчеркивают ведущую часть глубокой психологической характеристики.

В последние годы Иван Николаевич был болен аневризмой сердца, ушел из жизни за работой. В последний свой день, (24 марта) 5 апреля 1887 года, Крамской несколько часов подряд писал портрет доктора К.Раухфуса. Вдруг побледнел и бездыханный рухнул на мольберт.

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