Родился Александр Грин

Русский писатель, представитель направления романтического реализма Александр Грин (настоящее имя — Александр Стефанович Гриневский) родился (11) 23 августа 1880 года в городе Слободском Вятской губернии. Его отец, ссыльный поляк, всегда хотел, чтобы сын выбрал какую-нибудь спокойную и престижную профессию. Он знал о недюжинных талантах сына и надеялся, что из него выйдет инженер или врач, хотя бы чиновник, на худой конец — писарь. Только бы жил, как все нормальные люди.

Но этим мечтам не суждено было сбыться. Александр обладал таким непокорным нравом, что ни на какой службе не задерживался долго. Его первый рассказ «Заслуга рядового Пантелеева» был арестован в типографии и полностью сожжен, пока автор отбывал наказание за революционную пропаганду и дезертирство. Будучи членом партии эсэров, Александр кочевал из одной ссылки в другую.

Псевдоним Александр Грин впервые появился под рассказом «Случай» (1907). В 1908 году выходит первый сборник «Шапка-невидимка». Из-за псевдонима многие первые читатели его рассказов думали, что читают зарубежного автора в переводе.

Из-за постоянных конфликтов с властями Грин жил в Финляндии вплоть до февральской революции. По возвращении он был призван в Красную Армию, где служил связистом. Там он тяжело заболевает сыпным тифом и возвращается в Петербург.

В период с 1920 по 1932 год написаны его лучшие произведения, в том числе и знаменитая повесть «Алые Паруса». В 1930 году Грин переехал в Старый Крым. Там он работал над романами «Дорога в никуда» и «Недотрога». Второй так и не был закончен. А ещё писатель часто ходил в гости к Максимилиану Волошину в Коктебель. Его маршрут известен как «Тропа Грина». 8 июля 1932 года Александр Грин скончался у себя дома в Старом Крыму.

Источник: https://www.calend.ru/persons/123/