Родилась Наталья Селезнева

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Советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России Наталья Игоревна Селезнёва родилась 19 июня 1945 года в Москве. Её отец был фотожурналистом, мать – художницей. Ещё будучи ребёнком, в шестилетнем возрасте, Наталья сыграла главную роль в спектакле Театра Советской Армии.

Её дебют в кино состоялся в 1953 году. В фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер» Селезнёва сыграла Сашеньку. Пригласить девочку на роль в этой картине режиссёру Анатолию Гранику посоветовала знаменитая детская писательница Агния Барто, которая увидела Наташу на одном из представлений. Потом были ещё картины: «Девочка и крокодил», «Алёнка»…

В 1963 году Селезнёва поступила в Щукинское театральное училище, в 1966 году окончила его и в том же году стала актрисой Московского Театра Сатиры, в котором работает и сегодня. На сцене этого театра Натальей сыграно немало замечательных ролей в спектаклях: «Горе от ума», «Родненькие мои», «Таблетку под язык», «Последние», «Неаполь – город миллионеров», «Вечерний выезд общества слепых», «Идеальное убийство» и других.

Успех и всесоюзная популярность пришли к актрисе после выхода на экраны фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965) режиссёра Леонида Гайдая, где она сыграла Лиду. А телевизионный кабачок «13 стульев», где Наталья Игоревна играла жизнерадостную красавицу пани Катарину, развил и укрепил популярность актрисы и любовь к ней зрителей.

Среди других известных работ Селезнёвой в кино – роли в фильмах: «Приключения жёлтого чемоданчика» (1970), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Не может быть!» (1975), «По улицам комод водили» (1978), «Берегите мужчин! (1982), «Город невест» (1985), «Круг обречённых» (1992), «Импотент» (1996), «Старые песни о главном» (1997-1998), «Агент в мини-юбке» (2000), «Детектив по-русски» (2003), «Воры и проститутки» (2004), «Воротилы» (2008), «Мама-Москва» (2010), «Страна хороших деточек» (2013) и других. Всего в фильмографии актрисы более 40 ролей.

Ещё в 1968 году на съемках фильма «Калиф-аист» Селезнёва встретила актера Владимира Андреева. У них начался роман, и вскоре они поженились, а уже в 1969 году родился их сын Егор.

Наталья Игоревна – Заслуженная артистка РСФСР, Народная артистка России, кавалер орденов Дружбы и Почёта, лауреат Приза Веры Холодной «Самая озорная актриса», Заслуженный деятель культуры Польши.

Сегодня Наталья Игоревна Селезнёва продолжает радовать зрителей и поклонников – она по-прежнему играет в Театре сатиры, снимается в кино и участвует в различных телепроектах. Живёт и работает в Москве.

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