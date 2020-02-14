Родилась Анна Герман

Польская певица и композитор Анна Виктория Герман родилась 14 февраля 1936 года в городе Ургенч Узбекской ССР. В 1946 году мать Анны Ирма Мартенс выходит замуж за офицера-поляка Германа Бернера, и они уезжают в Польшу, где Анна учится в общеобразовательной школе и мечтает о поступлении в школу изящных искусств. В 1955-1961 годах Герман учится в Университете имени Болеслава Берута на геологическом факультете.

В 1960 году она впервые выступает в студенческом театре «Каламбур», а затем сдаёт аттестационный экзамен в Министерстве Культуры Польши и получает допуск к работе на эстраде.

Настоящая популярность приходит к певице в 1964 году, когда она поёт песню «Танцующие Эвридики». На следующий год Анна побеждает на третьем фестивале польской песни в Ополе и впервые едет с выступлением в Москву, где выпускает свою первую пластинку.

В 1967 году певица попадает в страшную автомобильную аварию и излечивается лишь к 1972 году и снова начинает выступать. В Москве она записывает песню «Надежда» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Песни в исполнении Анны Герман лиричны и задушевны: «Эхо любви», «Когда цвели сады», «Гори, гори, моя звезда». Она выступала во многих странах мира, а диски и альбомы с песнями в ее исполнении выходили многотысячными тиражами.

23 марта 1972 года состоялось бракосочетание Анны Герман и Збигнева Тухольского, в 1975 году у них рождается мальчик. А в начале 1980-х годов певица узнаёт о том, что у неё обнаружен рак.

В ночь с 25 на 26 августа 1982 года сердце Анны Герман перестало биться. Она скончалась в военном госпитале в Варшаве.

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