Произошел Медный Бунт в Москве

4 августа 1662 года, 357 лет назад, в Москве произошел «Медный бунт» – массовое восстание посадских людей против выпуска медных денег.

Во время русско-польской войны 1654-1667 годов в результате денежной реформы, проводимой правительством царя Алексея Михайловича для покрытия военных расходов, резко ухудшилось положение населения России.

С 1654 года начался выпуск большого количества медных денег, которые приравнивались к стоимости серебряных. К концу 1650-х годов это привело к их обесцениванию, резкому росту цен и массовому изготовлению фальшивых монет. От разразившейся в начале 1660-х годов финансовой катастрофы пострадали прежде всего горожане, связанные с мелкой и средней торговлей, и служилые люди, получавшие денежное жалованье.

В ночь на (25 июля) 4 августа 1662 года в Москве были расклеены «воровские листки», в которых перечислялись имена виновников финансового кризиса: бояре Милославские, возглавлявшие приказы Большой казны, глава приказа Большого дворца окольничий Ртищев, руководитель Оружейной палаты окольничий Хитрово, дьяк Башмаков, гости Шорин, Задорин и другие.

Рано утром этого дня началось восстание, в котором участвовали посадские люди, часть стрельцов, холопы, крестьяне. Всего в выступлении участвовало от 9 до 10 тысяч человек. Восставшие направились в село Коломенское, где находился царь Алексей Михайлович, и потребовали выдачи «изменников».

Царь и бояре обещали восставшим уменьшить налоги и провести расследование по их челобитной. Поверив обещаниям, участники восстания направились к Москве. В то же время после погромов дворов «изменников» в Коломенское направилась новая волна восставших. Два встречных потока соединились и двинулись к царской резиденции. Они возобновили свои требования, угрожая, в случае невыдачи им бояр на расправу, самим взять их во дворце.

Но за это время царю удалось собрать стрельцов. По его приказу они напали на толпу, вооруженную только палками и ножами. В ходе схватки погибли около 900 горожан, на следующий день около 20 человек были повешены. Однако, послужившие непосредственным поводом к бунту медные деньги были отменены царским Указом в апреле 1663 года.

Источник: https://www.calend.ru/events/2758/