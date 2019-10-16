По приговору Нюрнбергского трибунала казнены нацистские преступники

В ночь на 16 октября 1946 года по приговору Нюрнбергского трибунала в здании Нюрнбергской тюрьмы были казнены через повешение следующие нацистские преступники:

Иоахим фон Риббентроп, единственный из гитлеровских политиков, фотографии которого обошли все советские газеты. Он приезжал в Москву для заключения пакта о ненападении, который через год был так вероломно нарушен.

Эрнст Кальтенбруннер, заместитель Гиммлера. Из его кабинета шли директивы об уничтожении миллионов людей в подопечных ему лагерях смерти.

Альфред Розенберг, главный философ нацистской партии и имперский министр по восточным оккупированным территориям. Родился он не в Германии, а в Прибалтике. Молодость провел в России. Учился в институте, сначала в Петербурге, затем в Москве. Хорошо знал русский язык и часто использовал это для всякого рода провокаций.

Йохан Густав Кейтель, бывший начальник штаба верховного командования германских вооруженных сил.

Ганс Франк, гитлеровский министр юстиции, затем генерал-губернатор оккупированной Польши.

Вильгельм Фрик, один из старейших деятелей нацистской партии, руководитель ее фракции в рейхстаге еще до захвата власти, потом министр внутренних дел и в последние годы имперский протектор Богемии и Моравии. Под его руководством разрабатывались варварские расовые законы, послужившие «юридической» базой для преследования и уничтожения целых народов.

Фриц Заукель, имперский уполномоченный по набору рабочей силы на оккупированных территориях.

Юлиус Штрейхер, главный «теоретик» антисемитизма, самая омерзительная личность среди подсудимых. Он немало преуспел в отравлении сознания немецкого народа.

Альфред Йодль, начальник Штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта, генерал-полковник.

Артур Зейсс-Инкварт, австрийский политик и юрист, после аншлюса 1938 года – немецкий государственный деятель Третьего рейха, национал-социалист, правитель Австрии, оккупированных Польши и Нидерландов.

Нюрнбергский процесс иногда называют «Судом истории», поскольку он оказал существенное влияние на окончательный разгром нацизма.

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