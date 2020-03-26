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Начала работу социальная сеть «Одноклассники»

Одну из наиболее популярных сетей в странах СНГ — «Одноклассники» — основал русский веб-разработчик Альберт Попков, который пять лет трудился в Великобритании в сфере интернет-технологий. Он пытался создать уникальный сервис, вобравший в себя популярные элементы соцсетей и в то же время предназначенный для удовлетворения потребностей пользователей русскоязычного сегмента.

Закончив работу, Альберт Попков принял решение вернуться в Россию, где 26 марта 2006 года и стартовал его новый проект «Одноклассники», который первоначально был для автора только хобби.

Популярность новой социальной сети росла в геометрической прогрессии: за семь месяцев работы Попков собрал аудиторию в 1,5 миллиона участников.

Помимо большого количества рекламных блоков, сайт предлагал пользователям множество способов потратить свои собственные деньги: дарить друг другу подарки; отмечать оценками «5+» фотографии друзей; выкладывать снимки сверх предложенного лимита; пользоваться дополнительными смайликами в сообщениях; активировать режим «невидимка», если участник сети не хочет, чтобы он отображался в списке гостей. Если пользователь играл в игры, ему предоставлялось право улучшать свои возможности посредством небольших вложений электронными деньгами и платными SMS-сообщениями.

Осенью 2008 года социальная сеть «Одноклассники» ввела платную регистрацию. Впоследствии многие участники сети объявили ей бойкот, сведя активность к минимальным показателям и поселившись в бесплатные сети: «ВКонтакте», Facebook, «Мой Мир». В 2009 году ранее топовая в России соцсеть уступила почетное первое место по популярности основному своему конкуренту — социальной сети «ВКонтакте». Платную регистрацию «Одноклассники» отменили в 2010-м.

По данным на апрель 2010 года, сайт занимал пятое место по ежемесячному охвату аудитории российских интернет-пользователей 14–55 лет среди всех русскоязычных ресурсов. По данным собственной статистики сайта, на июль 2011 года было зарегистрировано более 100 миллионов пользователей, на март 2012 года — более 148 миллионов пользователей, на 1 января 2013 года — более 205 миллионов пользователей, а на 2017 год — более 330 миллионов пользователей. Посещаемость сайта — более 71 миллиона посетителей в месяц (на январь 2017 года). Число пользователей, посещающих социальную сеть только с мобильных устройств (mobile only) в месяц — 35,5 млн. человек (на декабрь 2018 года).

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