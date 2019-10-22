Крушение лайнера Boeing 737 в Лагосе

22 октября 2005 года на территории Нигерии произошла авиакатастрофа, в которой разбился «Boeing 737-200» авиакомпании «Бельвью эйрлайнз». Погибли 117 человек (111 пассажиров и 6 членов экипажа).

Boeing 737-200 выполнял полёт из города Лагоса в столицу Нигерии Абуджу. Boeing, спустя примерно три минуты после взлета в 20:45, исчез с экранов радаров. Экипаж лайнера успел подать сигнал бедствия.

Были организованы поисково-спасательные работы. Они велись примерно 12 часов, после чего были найдены обломки «Boeing 737-200». Они располагались в провинции Ойо вблизи от Лагоса. В результате падения лайнер разрушился, все находившиеся на борту – 117 человек – погибли. После расследования полагают, что причиной крушения самолета стал удар молнии.

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