30 лет назад Михаил Горбачев стал единственным президентом в истории СССР

15 марта 1990 года на третьем внеочередном Съезде народных депутатов СССР Председатель Верховного Совета Михаил Сергеевич Горбачев был избран первым и единственным в истории Советского Союза президентом.

На этом посту он пробыл около двух лет. Охранительная политика Горбачева привела к распаду СССР 8 декабря 1991 года, образованию СНГ и отставке президента СССР.

Заявивший о необходимости проведения съезда еще в феврале 1990 года, Горбачев не был уверен в результате всенародного голосования, потому отказался от демократических выборов.

В результате его избрание лишь депутатским большинством лишило его должность легитимности и предопределило союз с консерваторами, находившимися на важнейших государственных постах.

После подписания Беловежских соглашений и фактической денонсации союзного договора, 25 декабря 1991 года Михаил Горбачёв сложил с себя полномочия главы государства.

С января 1992 года по настоящее время он является Президентом Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачёв-Фонд). Занимает ряд других должностей в общественных организациях, например, с 1996 года — Председатель Правления Международного Зелёного Креста.

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