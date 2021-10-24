В Екатеринбурге встреча мужчины и глухонемой девушки закончилась кровавой дракой

В Екатеринбурге в ночь на субботу, 23 октября, знакомство гражданина Турции с глухонемой девушкой закончилось кровавым конфликтом. Об этом сообщает портал «E1.RU» со ссылкой на очевидцев события.

Как рассказал собеседник издания, мужчина из Турции познакомился с глухонемой девушкой и пригласил её вместе с подругой к себе в квартиру, где проживал с братом, сожительницей и двумя детьми.

Затем в квартире случился драка, девушки поспешно выбежали оттуда и спрятались у соседей. У одной из них был сломан нос, обильно шла кровь.

По предварительным данным, конфликт случился между глухонемой девушкой и сожительницей мужчины. В результате инцидента пострадавшую доставили в больницу.

По факту случившегося в полиции проводится проверка.