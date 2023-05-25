ыЖители Екатеринбурга пожаловались на вырубку многолетней липовой аллеи на Уралмаше, пишет E1.RU.
По словам очевидцев, срубленные и поваленные деревья лежат за забором на углу улицы 40-летия Октября и переулка Суворовского.
«Сердце кровью обливается», — заявил изданию один из местных жителей.
Собеседник портала уточнил, что на заборе нет никакой таблички с информацией о том, кто и для чего проводит работы.
Екатеринбуржцы предположили, что скоро на месте вырубки деревьев появится очередная высотка.