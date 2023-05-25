Сотрудники полиции разыскивают жителя Сургута, которого подозревают в убийстве своего тестя на глазах у посетителей кафе, пишет телеграм-канал Shot. Трагедия произошла рядом с заведением «Глав Шаурма» на проспекте Мира. По предварительной информации, 59-летний погибший накануне расправы обвинял зятя в том, что он регулярно избивает его дочь и плохо воспитывает...