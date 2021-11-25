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Четверг, 25 ноября, 2021
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В Екатеринбурге 14-летний подросток напал с ножом на родную мать

Александр Ильин

В Кировском районе Екатеринбурга 14-летний парень во время ссоры с мамой набросился на неё с ножом и нанёс несколько ударов. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на собственный источник. 

По предварительной информации, происшествие случилось ночью 24 ноября. Мальчик набросился на женщину с ножом. Очевидцы слышали крики. Вскоре на место прибыли скорая помощь и полиция.

Пострадавшую доставили в больницу с ранением головы. Имеются также травмы на лице. 

По словам собеседника портала, семья была благополучной. Соседи отзывались о женщине как о вежливом человеке. Уточняется, что с мужем она развелась.

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