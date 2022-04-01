В ДТП в Спасском районе пострадали две девушки

Днём 1 апреля на трассе М5 в Спасском районе Рязанской области произошло ДТП с участием легковых автомобилей Infiniti и ВАЗ-2114. Имеются пострадавшие, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

- Реклама -

Авария случилась примерно в 16:40 на 226 километре М5 Урал.

Предварительно установлено: 43-летняя женщина на Infiniti врезалась в ВАЗ под управлением 68-летнего мужчины. В результате столкновения пострадали две пассажирки отечественного авто. Девушки обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП полицией проводится проверка.