0.3 C
Рязань
Пятница, 1 апреля, 2022

В ДТП в Спасском районе пострадали две девушки

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В ДТП в Спасском районе пострадали две девушки

Александр Ильин

Днём 1 апреля на трассе М5 в Спасском районе Рязанской области произошло ДТП с участием легковых автомобилей Infiniti и ВАЗ-2114. Имеются пострадавшие, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. 

- Реклама -

Авария случилась примерно в 16:40 на 226 километре М5 Урал. 

Предварительно установлено: 43-летняя женщина на Infiniti врезалась в ВАЗ под управлением 68-летнего мужчины. В результате столкновения пострадали две пассажирки отечественного авто. Девушки обращались за медицинской помощью. 

По факту ДТП полицией проводится проверка.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязанской области началось обучение команды инвестиционных уполномоченных
Комментарии для сайта Cackle