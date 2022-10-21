В ДТП с троллейбусом в Дягилеве пострадал мужчина

В результате столкновения троллейбуса м легковушки на улице Белякова пострадал 46-летний мужчина. Об этом сообщает ya62 со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

ДТП произошло 20 октября в 18.57. Пострадавший – водитель легкового автомобиля.

В результате аварии мужчина получил сотрясение мозга. Его госпитализировали в БСМП.

Ранее очевидцы сообщали, что авария произошла недалеко от самолёта. Кроссовер врезался в троллейбус. В машине сработала подушка безопасности. Видео с места происшествия доступно по ссылке.

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