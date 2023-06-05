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В ДТП с фурой в Шацке пострадали два человека

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В Шацке 3 июня произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Как сообщает издательство «Пресса», фура Volvo, за рулём которой находился водитель из Казахстана, столкнулась с «Ладной».

Всё произошло в 18.20 около светофора на улице Комсомольская. 47-летний водитель большегруза ехал в сторону Самары. Мужчина отметил, что не заметил светофор и продолжил двигаться на запрещающий сигнал, после чего столкнулся с легковушкой, за рулем которой была женщина. В салоне «Лады» также находились две пассажирки.

В результате аварии пассажиры легковушки получили травмы различной степени тяжести. Они обратились в Шацкую межрайонную больницу.

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