Пятница, 28 октября, 2022
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В ДТП с большегрузом на Первомайском проспекте погиб пешеход

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В пятницу, 28 октября, в ДТП на Первомайском проспекте погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла приблизительно в 09.30 рядом с домом 33. По предварительной информации, водитель 1978 года рождения да рулём МАЗ совершил наезд на неустановленного мужчины. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход погиб. На месте трагедии работают сотрудники полиции.

Движение на участке аварии затруднено.

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