В ДТП под Саратовом погибла одинокая мать 9 детей

Днём 7 января на окраине города Вольск Саратовской области автомобиль такси Renault Symbol столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, сообщает портал «Вольск.ру».

По предварительным данным, 48-летний таксист зацепил обочину, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Лэнд Крузером».

Основной удар пришёлся на заднюю часть легковушки, где находились две женщины 1980 и 1981 г.р. и сидевший с ними 4-летний мальчик. В результате ДТП обе пассажирки погибли на месте. Ребёнка и таксиста с травмами доставили в больницу. Сидевший на переднем месте отец мальчика проходит амбулаторное лечение. Водитель внедорожника не пострадал.

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Установлено, что 40-летняя погибшая является матерью-одиночкой, она воспитывала 9 несовершеннолетних детей в возрасте от 5 до 17 лет.