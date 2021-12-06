В ДТП на трассе под Тюменью погибла семья с двумя детьми

На федеральной трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП, в котором погибла семья из четырёх человек, сообщает портал «72.RU».

По предварительным данным, грузовой автомобиль под управлением 37-летнего водителя въехал в заднюю часть Chevrolet Lacetti, где находились погибшие. От удара легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с другим большегрузом.

В результате аварии все находившиеся в Chevrolet люди погибли: 50-летний мужчина-водитель, его 46-летняя супруга, их дети 12 и 22 лет.