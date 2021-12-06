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Понедельник, 6 декабря, 2021
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В ДТП на трассе под Тюменью погибла семья с двумя детьми

Александр Ильин
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На федеральной трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП, в котором погибла семья из четырёх человек, сообщает портал «72.RU».

По предварительным данным, грузовой автомобиль под управлением 37-летнего водителя въехал в заднюю часть Chevrolet Lacetti, где находились погибшие. От удара легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с другим большегрузом. 

В результате аварии все находившиеся в Chevrolet люди погибли: 50-летний мужчина-водитель, его 46-летняя супруга, их дети 12 и 22 лет.

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