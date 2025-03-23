Воскресенье, 23 марта, 2025
2 C
Рязань
Фото: Госавтоинспекция по Рязанской области
Происшествия

В ДТП на Северной окружной пострадали два человека

Анастасия Мериакри

В Рязани 23 марта примерно в 15:50 на 3-ом километре Северной окружной произошло ДТП. Об этом сообщает госавтоинспекция области.

20-летний рязанец, управляя автомобилем «Лада Приора», не справился с рулевым управлением в следствии чего совершил наезд на препятствие в виде металического ограждения. У машины отлетели колеса.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля
«Лада Приора» и его пассажир — 19-летний житель Рязанского района с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

Реклама

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Материалы рубрики

Новости партнёров