В ДТП на Северной окружной пострадали два человека

В Рязани 23 марта примерно в 15:50 на 3-ом километре Северной окружной произошло ДТП. Об этом сообщает госавтоинспекция области.

20-летний рязанец, управляя автомобилем «Лада Приора», не справился с рулевым управлением в следствии чего совершил наезд на препятствие в виде металического ограждения. У машины отлетели колеса.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля

«Лада Приора» и его пассажир — 19-летний житель Рязанского района с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

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