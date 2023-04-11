Полицейские разбираются в инциденте, который произошел в Долгопрудном, где сожгли человека, сообщил телеграм-канал Shot.

По предварительной версии, на территории базы строительной компании возле костра сидел 21-летний парень с ножом в руках. Он долго смотрел на догорающее тело 59-летнего мужчины. По словам очевидца, проезжавшего мимо, на вопрос «Что ты делаешь?» злоумышленник назвал себя «богом» и пытался на него напасть.

Прохожий испугался за жену и детей, сидевших в машине, и открыл огонь по нему из травматического оружия. Нападавший попал в больницу.

Позже выяснилось, что жертву, которая сгорела в огне, сначала зарезали. Перед этим 21-летний парень употреблял наркотики.