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Вторник, 11 апреля, 2023
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В Долгопрудном парень назвал себя богом и сжег знакомого в костре

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Полицейские разбираются в инциденте, который произошел в Долгопрудном, где сожгли человека, сообщил телеграм-канал Shot.

По предварительной версии, на территории базы строительной компании возле костра сидел 21-летний парень с ножом в руках. Он долго смотрел на догорающее тело 59-летнего мужчины. По словам очевидца, проезжавшего мимо, на вопрос «Что ты делаешь?» злоумышленник назвал себя «богом» и пытался на него напасть.

Прохожий испугался за жену и детей, сидевших в машине, и открыл огонь по нему из травматического оружия. Нападавший попал в больницу.

Позже выяснилось, что жертву, которая сгорела в огне, сначала зарезали. Перед этим 21-летний парень употреблял наркотики.

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