В День города рязанцы совершат путешествие во времени

В администрации Рязани прошло обсуждение концепции предстоящего празднования Дня города, которое пройдёт в конце августа. В нём приняли участие заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалёва, начальник управления культуры Надежда Майорова, представители общественности.

Лариса Крохалёва ознакомила присутствующих с проектом концепции празднования, которая будет строиться вокруг идеи связи прошлого и настоящего Рязани через призму выдающихся личностей, прославивших Рязанскую землю под названием «История места: знай наших». Она подчеркнёт важность сохранения памяти о великих земляках в развитии города, региона и страны.

День города предполагается сделать не просто праздником, а путешествием во времени, где каждая эпоха оживёт через своих героев, традиции и достижения от древних богатырей до великих творцов, от мореплавателей до композиторов, показав, как история Рязани вплеталась в историю всей России. Локации будут оформлены в стилистике различных исторических эпох.

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На центральных площадках города пройдёт более 15 фестивалей, в том числе, «Кухня Рязанского края», «Рекорды Рязани», «Родной земли многоголосье», «Через тернии к звездам», «Есенин-джаз», фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань», парковый фестиваль духовых оркестров «В городском саду», спортивный фестиваль, фестиваль юных художников, патриотической песни и другие.

Участники совещания внесли свои предложения и замечания в план, дополнили его новым идеями. Обсуждения концепции праздника будут продолжены.