В декабре в рязанском ТРЦ «М5 Молл» откроется суперстор «Магнит Экстра»

В декабре в рязанском торгово-развлекательном центре «М5 Молл» откроется магазин розничной сети «Магнит» в новом для города формате суперстора с полезными сервисами и технологиями.

«Магнит» продолжает открывать суперсторы — переосмысленные компактные городские супермаркеты с оптимизированным пространством, более эффективным использованием площадей, дополнительными услугами с учётом изменившихся потребностей покупателей.

Торговая площадь нового «Магнит Экстра» в Рязани составит около 4 тыс. кв. метров. В ассортименте будет представлено около 22 тыс. товаров, в том числе товары в категориях «фреш» и «ультрафреш», собственные торговые марки компании, импортные товары, кулинария и выпечка, которые посетители смогут оценить и приобрести уже в рамках предновогоднего шопинга в декабре этого года.

В суперсторе будет сделан упор на локальные товары: здесь будет широко представлена продукция местных поставщиков. За свежесть овощей и фруктов будет отвечать умная туманообразующая система — технология, которая позволяет сохранить свежесть, предотвращает обезвоживание и сохраняет все полезные свойства продукции.

В магазине будут созданы «Остров здоровья» с продукцией для здорового питания, зона для детского творчества, зона готовой кулинарии, где будет представлен выбор блюд, закрывающий все потребности покупателя — от завтрака до перекусов и ужинов. Также появится кофемашина и еда навынос. Для тех, кто покупает только готовую еду, будет предусмотрена отдельная касса. Предложение в зоне кулинарии будет постоянно совершенствоваться и расширяться с учетом сезонности и локальных предпочтений жителей.

Традиционно в пространство суперстора будут интегрированы различные цифровые сервисы и элементы. Так, появятся прайс-чекеры, с помощью которых можно проверить цену, акцентное освещение и современное оборудование, которое удобно и экономично в использовании. В частности, замороженная продукция будет храниться в бонетах, что позволяет еще лучше презентовать товар, сохранять температуру и расходовать меньше электроэнергии. Зоны весового товара будут оборудованы современными весами самообслуживания с удобными интерфейсами. Сотрудники магазина в своей работе будут использовать мобильные принтеры — компактные устройства, которые сканируют штрих-код товара и тут же распечатывают ценник, не прибегая к помощи стационарного принтера (что существенно экономит трудозатраты). Помимо обычных касс, для покупателей будут доступны кассы самообслуживания.

Кроме того, в отделе алкоголя будет установлен электронный сомелье, чтобы покупатели могли лучше узнать о продукции. При сканировании штрих-кода товара на специальном экране будет появляться информация о производителе и вкусовых качествах напитков.

«Рязанская область — важный регион для развития нашей сети. Мы идем в ногу со временем и понимаем, что наши торговые объекты должны соответствовать самым современным технологиям и при этом оставаться доступными в части ценовой политики. В новом магазине мы представим широкий ассортимент товаров с акцентом на продукцию местных поставщиков. Уверены, что наш суперстор понравится жителям города, которые будут посещать его с большим удовольствием», — прокомментировал директор филиала сети «Магнит» в Рязани Игорь Баранцов.

В рамках комплекса мероприятий компании по профилактике распространения вирусных заболеваний в зоне кассы будут установлены защитные экраны и размещены напольные стикеры, чтобы покупатели могли ориентироваться на разметку и соблюдать безопасную дистанцию с другими посетителями. Несколько раз в день планируется проводиться дезинфекция помещений магазина, тележек, кассового оборудования. Весь персонал будет проходить обязательный ежедневный осмотр на предмет состояния здоровья с измерением температуры. Для покупателей будут установлены антисептики и бесплатно выдаваться маски.

Суперстор «Магнит» откроется в «М5 Молл» в декабре в помещении у входа № 4.