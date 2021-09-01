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Среда, 1 сентября, 2021
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В Дашково-Песочне дважды за ночь выявили превышение ПДК сероводорода

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В Дашково-Песочне дважды за ночь выявили превышение ПДК сероводорода

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Ночью во вторник, 31 августа, в период с 00.20 до 00.40 в Дашково-Песочне стационарный пост дважды выявил превышение ПДК сероводорода. Об этом на странице мэра Рязани Елены Сорокиной сообщили представители регионального министерства природопользования.

Максимальный уровень концентрации загрязняющих веществ составил 4,7 ПДКмр.

Сотрудники Минприроды сообщили, что информацию передали в надзорные органы. Сами они не имеют полномочий, чтобы проверять предприятия, подлежащие федеральному экологическом надзору.

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