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Суббота, 7 августа, 2021
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В Дагестане мужчина задушил свою жену на улице

Елена Лобанова
В Дагестане мужчина задушил свою жену на улице
Изображение Nino Carè с сайта Pixabay
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В Махачкале мужчина задушил свою жену. Преступление произошло на улице. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Все произошло 3 августа 2021 года около 03:30. Подозреваемый поссорился с женой во дворе своего дома по проспекту Амет-Хана Султана. В ходе разборок мужчина обхватил шею женщины руками и задушил ее. 

В отношении 29-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.      

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