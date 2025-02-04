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В Дагестане кот Хатико больше 7 лет живет на могиле своего хозяина

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Кот по кличке «Хатико» уже больше семи лет лет на могиле своего хозяина в Махачкале, которого потерял еще котенком, пишет Baza.

Местная жительница рассказала, что впервые увидела питомца на кладбище в 2018 году. Женщине стало жалко животное, она решила забрать его домой. Однако кот вскоре начал проситься на могилу хозяина.

Люди прозвали питомца «Хатико» и стали приносить ему еду. Из-за жизни в суровых погодных условиях кот часто болеет.

«Кот постоянно находится в кислородной маске — без нее он задыхается», — говорится в публикации.

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Сейчас животное лечат в одной из клиник Махачкалы, в ближайшее время его отправят на лечение в Петербург. Там ему врачи займутся его почками.

Когда коту станет лучше, его хотят отдать новым хозяевам.

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© Информационное агентство 7info

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