В Дагестане кот Хатико больше 7 лет живет на могиле своего хозяина

Кот по кличке «Хатико» уже больше семи лет лет на могиле своего хозяина в Махачкале, которого потерял еще котенком, пишет Baza .

Местная жительница рассказала, что впервые увидела питомца на кладбище в 2018 году. Женщине стало жалко животное, она решила забрать его домой. Однако кот вскоре начал проситься на могилу хозяина.

Люди прозвали питомца «Хатико» и стали приносить ему еду. Из-за жизни в суровых погодных условиях кот часто болеет.

«Кот постоянно находится в кислородной маске — без нее он задыхается», — говорится в публикации. Реклама

Сейчас животное лечат в одной из клиник Махачкалы, в ближайшее время его отправят на лечение в Петербург. Там ему врачи займутся его почками.

Когда коту станет лучше, его хотят отдать новым хозяевам.