В ЦФО подвели итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Конкурс среди журналистов и блогеров “Ростелеком” проводит уже в десятый раз, и с каждым годом число его участников увеличивается. Нам важно, что представители медиасообщества активно, а главное профессионально погружаются в непростые телекоммуникационные темы, цифровизацию. Мы отлично понимаем, что без новых технологий сегодня жизни нет. Но все-таки их глубоко познают только очень смелые журналисты, так как потом приходится вкладывать много сил, чтобы постоянно поддерживать свой высокий уровень. Именно за труд, неравнодушие, стремление к познанию благодарю всех участников конкурса! Я полностью, на долгие часы погрузилась в ваше творчество. И скажу честно: получила дополнительные знания и удовольствие от ваших работ. Цифровое будущее понятно и близко нам. И мы умеем его приближать. Поздравляем победителей и призеров! Пусть ваш талант и мастерство только множатся, пусть жизнь и технологии дают больше поводов для общения с читателями и зрителями. Думаю, мы, работая вместе, точно не будем скучать, открывая новые горизонты для развития.