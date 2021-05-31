В ЦФО подвели итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»

В Центральном федеральном округе подведены итоги регионального этапа X юбилейного конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее».
От представителей медиасферы Центральной России в этом году поступило рекордное количество работ – 578. Традиционного самой популярной стала номинация «Интернет-СМИ и информационные агентства», в которую было подано 195 заявок. От представителей печатной прессы поступило 152 работы. В номинацию «Радио и телевидение» журналисты прислали 80 теле- и радиосюжетов. От блогерского сообщества в номинацию «Социальные медиа» поступило 50 работ. Еще 101 заявка на конкурс пришла в двух спецноминациях — «Кибербезопасность» и «Цифровой регион», работы в которых будет оценивать федеральное жюри. Самыми активными участниками из года в год становятся представители медиасообщества Тульской области: на суд жюри они представили 125 работ. Также традиционно большое количество заявок поступило от СМИ и блогеров Белгородской (75 работ) и Ивановской (57 работ) областей, а также Московской области (36 заявок). Для всех авторов, чьи работы были допущены к участию, предусмотрена возможность скачать «Сертификат участника» в личном кабинете на сайте конкурса.
Вера Кузнецова, директор департамент внешних коммуникаций МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», член жюри конкурса: