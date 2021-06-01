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Во вторник, 1 июня, в центре Рязани полицейские поймали подростка на мотоцикле. У несовершеннолетнего не было прав на управление транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Юношу заметили около 11:00 на площади Победы. Сотрудники ППС предположили, что рязанец является несовершеннолетним и не имеет прав. Остановив водителя, выяснилось, что за рулем находился 16-летний подросток.

В настоящее время выясняется личность владельца мотоцикла и обстоятельства, при которых подросток оказался за рулем мотоцикла.

На родителей нарушителя будут составлены административные протоколы, инспектор ПДН проведет профилактические беседы, в ходе которых будут даны разъяснения об ответственности за нарушения установленных правил вождения, влекущие возможное наступление тяжких последствий.