Суббота, 17 сентября, 2022
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В Чучковском районе отвергнутый мужчина поджёг автомобиль бывшей возлюбленной

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Изображение от ArthurHidden на Freepik

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Шиловский», обслуживающие Чучковский район, по горячим следам раскрыли поджог автомобиля «Жигули», припаркованного на улице села Завидово. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

О пожаре, уничтожившем автомобиль ВАЗ-2115, в полицию сообщила 32-летняя жительница села Завидово. По словам женщины, машина, припаркованная у дома, сгорела быстро, ничего сделать хозяйка не успела.

Правоохранители, осмотрев место ЧП, выяснили, что автомобиль подожгли. Затем оперативники узнали о недавнем разрыве пострадавшей с 42-летним жителем посёлка Чучково. Женщине не понравилось, что мужчина стал много пить, она прекратила отношения. Мужчина же пытался вернуть бывшую подругу.

Экс-бойфренда заподозрили в поджоге. Мужчину нашли отдыхающим в гостях в посёлке Чучково. Один рукав его куртки был в бензине, на руках — небольшие ожоги.

Пьяный мужчина решил отомстить бывшей пассии — облил автомобиль бензином и поджёг, после чего вернулся выпивать с друзьями.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества путем поджога), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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