В Чучковском районе отвергнутый мужчина поджёг автомобиль бывшей возлюбленной

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Шиловский», обслуживающие Чучковский район, по горячим следам раскрыли поджог автомобиля «Жигули», припаркованного на улице села Завидово. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

О пожаре, уничтожившем автомобиль ВАЗ-2115, в полицию сообщила 32-летняя жительница села Завидово. По словам женщины, машина, припаркованная у дома, сгорела быстро, ничего сделать хозяйка не успела.

Правоохранители, осмотрев место ЧП, выяснили, что автомобиль подожгли. Затем оперативники узнали о недавнем разрыве пострадавшей с 42-летним жителем посёлка Чучково. Женщине не понравилось, что мужчина стал много пить, она прекратила отношения. Мужчина же пытался вернуть бывшую подругу.

Экс-бойфренда заподозрили в поджоге. Мужчину нашли отдыхающим в гостях в посёлке Чучково. Один рукав его куртки был в бензине, на руках — небольшие ожоги.

Пьяный мужчина решил отомстить бывшей пассии — облил автомобиль бензином и поджёг, после чего вернулся выпивать с друзьями.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества путем поджога), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.