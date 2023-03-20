В Чучковском районе обелиск защитникам Отечества заменят на мемориальную стену

В Чучково в 2023 году реконструируют памятник воинам-землякам, защищавшим Отечество, расположенный в центральной части посёлка. Об этом пишет издательство «Пресса».

Проект получит бюджетное финансирование по итогам конкурса проектов местных инициатив, – сообщила начальник отдела городского хозяйства администрации района Елена Ванькова.

Елена Ванькова: «Предусмотрели демонтаж старого обелиска и установку мемориальной стены, которая будет состоять из 7 гранитных плит с центральным постаментом. На постаменте изобразим героя-защитника. Каждая плита будет посвящена отдельному периоду истории страны, где участвовали чучковцы»

Кроме того, по периметру мемориала будет выложена брусчатка, а вместо старых деревьев высадят молодые саженцы.

Согласно условиям программы, с населения соберут 10% от общей стоимости проекта. В смете указана стоимость работ — 2,7 млн рублей.