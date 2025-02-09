В Черняховске отчим убил пасынка на глазах у матери, но она не считает себя виноватой

Жительница Черняховска заявила SHOT , что не считает себя виноватой в убийстве ее 7-летнего сына отчимом.

Трагедия произошла в начале февраля в Черняховске. Мужчина забил до смерти мальчика на глазах у его матери. После этого родители спрятали тело, сообщили в полицию о пропаже ребенка и принимали участие в поисках.

«Спросите у мужа, почему он так сделал с нами», — 30-летняя сказала задержанная.

Женщина отметила, что боялась мужа, но ничего не могла с этим сделать. В их квартире стояли камеры, поскольку он контролировал каждый шаг семьи.

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Ленинградский районный суд Калининграда отправил мать убитого мальчика в СИЗО до 3 апреля, ее обвиняют в истязании, оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.