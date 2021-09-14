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Вторник, 14 сентября, 2021
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В Челябинске мужчина убил сотрудницу салона эротического массажа

Александр Ильин
В Челябинске мужчина убил сотрудницу салона эротического массажа

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В Челябинске задержали 23-летнего приезжего, которого подозревают в убийстве 34-летней работницы салона интимного массажа. Об этом сообщает «Znak.com». 

Инцидент случился утром, 14 сентября. Приезжий мужчина обратился в салон массажа, расположенный в одной из квартир жилого дома, где для него провели сеанс релаксации. Однако этого оказалась мало, и молодой человек потребовал физическую близость. Получив отказ, он расправился с женщиной. Её тело обнаружили в квартире днём.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».  

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