В Челябинске мужчина убил сотрудницу салона эротического массажа

В Челябинске задержали 23-летнего приезжего, которого подозревают в убийстве 34-летней работницы салона интимного массажа. Об этом сообщает «Znak.com».

Инцидент случился утром, 14 сентября. Приезжий мужчина обратился в салон массажа, расположенный в одной из квартир жилого дома, где для него провели сеанс релаксации. Однако этого оказалась мало, и молодой человек потребовал физическую близость. Получив отказ, он расправился с женщиной. Её тело обнаружили в квартире днём.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».