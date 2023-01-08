Воскресенье, 8 января, 2023
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В Челябинске мать убила дочь и оставила предсмертную записку

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Жительница Челябинска убила 10-летнюю дочь и покончила с собой, сообщил портал 74.RU.

Трагедия произошла вечером 6 января в одном из домов на улице Танкистов. Мертвыми маму и младшую сестру нашел в квартире по возвращении домой 18-летний юноша.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, женщина оставила предсмертную записку.

«Простите меня. Я убила ее (указано имя девочки. Прим ред.)», – говорится в ней.

По предварительным данным следствия, женщина состояла на учете у психиатра.

Главе СУ СК по Челябинской области Петру Решетникову поручили доложить о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего.

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