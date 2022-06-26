При стрельбе в центре Рязани пострадали 4 человека

Стрельбу открыл неизвестный мужчина в ночь на 26 июня на улице Почтовой. Об этом сообщает РЗН.Инфо, ссылаясь на очевидцев случившегося.

Инцидент произошёл в баре «Свои Наши». Конфликт перерос в драку, в ходе которой мужчина достал пистолет и открыл стрельбу. Злоумышленника попытались обезвредить, но он достал нож и начал преследование своего оппонента.

Момент стрельбы попал на видео очевидцев.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и полицейские. Официальная информация выясняется.

Портал YA62.ru сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах, что инцидент произошёл около 2:40. Из травматического оружия были ранены четыре человека.

30-летний, 32-летний мужчины и девушка 16 лет госпитализированы с огнестрельными ранениями. Мужчина 34 лет отказался от госпитализации.