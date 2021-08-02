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Понедельник, 2 августа, 2021
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В Брянской области пойман поджигатель, уничтоживший более 1 га леса

Кристина Белова
В Брянской области пойман поджигатель, уничтоживший более 1 га леса
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В Брянской области поймали поджигателя, устроившего неконтролируемый сельхозпал. По его вине уничтожено больше 1 гектара леса, сообщает пресс-служба Управление лесами Брянской области. 

Все началось с поджога сухой травы. Далее огонь перекинулся на поле с зерновыми, а после стал причиной двух лесных пожаров.

Поджигателя нашли и передали лесничему дознавателю МЧС для возбуждения уголовного дела. Нарушителя ждет штраф до 500 000 рублей, компенсация ущерба лесному фонду, в том числе и оплата работы Лесопожарной службы

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