В Брянской области пойман поджигатель, уничтоживший более 1 га леса

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В Брянской области поймали поджигателя, устроившего неконтролируемый сельхозпал. По его вине уничтожено больше 1 гектара леса, сообщает пресс-служба Управление лесами Брянской области.

Все началось с поджога сухой травы. Далее огонь перекинулся на поле с зерновыми, а после стал причиной двух лесных пожаров.

Поджигателя нашли и передали лесничему дознавателю МЧС для возбуждения уголовного дела. Нарушителя ждет штраф до 500 000 рублей, компенсация ущерба лесному фонду, в том числе и оплата работы Лесопожарной службы