В Брянске журналист Чернов пожаловался на наглых тараканов в госпитале

Журналист Александр Чернов пожаловался на наглых тараканов в городской больнице №4 в Брянске, пишут Брянские новости.

Как стало известно, он проходил лечение в медучреждении из-за серьезного поражения легких. Спустя три недели журналист выздоровел, однако его удивили некоторые особенности пребывания в ковидном госпитале.

«(Тараканы. – Прим. Ред.) ходят пешком и в любое время. Падают в темноте откуда-то сверху на голову, руки», – пожаловался Чернов.

Он заключил, что «маленькие твари» были перед глазами почти все время.