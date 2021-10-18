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Понедельник, 18 октября, 2021
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В Брянске журналист Чернов пожаловался на наглых тараканов в госпитале

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Изображение Erik Karits с сайта Pixabay

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Журналист Александр Чернов пожаловался на наглых тараканов в городской больнице №4 в Брянске, пишут Брянские новости.

Как стало известно, он проходил лечение в медучреждении из-за серьезного поражения легких. Спустя три недели журналист выздоровел, однако его удивили некоторые особенности пребывания в ковидном госпитале.

«(Тараканы. – Прим. Ред.) ходят пешком и в любое время. Падают в темноте откуда-то сверху на голову, руки», – пожаловался Чернов.

Он заключил, что «маленькие твари» были перед глазами почти все время.

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