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Воскресенье, 24 октября, 2021
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В Брянске погиб мужчина при взрыве в многоквартирном доме

Александр Ильин

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В Брянске в одной из квартир в Московском микрорайоне произошёл взрыв, в результате которого погиб мужчина, ещё один человек пострадал. Об этом сообщает «БрянскToday» со ссылкой на собственный источник. 

Инцидент случился в ночь на воскресенье, 24 октября. Жильцы дома услышали в одной из квартир хлопок. По словам очевидцев, это была граната. 

В результате взрыва мужчина скончался на месте. Ещё один человек получил серьёзную травму — ему оторвало кисть. 

Как сообщают «Брянские новости», на месте происшествия работает полиция. При этом журналистам издания пояснили, что взорвалась не граната. Причины и обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.

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