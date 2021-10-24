В Брянске погиб мужчина при взрыве в многоквартирном доме

В Брянске в одной из квартир в Московском микрорайоне произошёл взрыв, в результате которого погиб мужчина, ещё один человек пострадал. Об этом сообщает «БрянскToday» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент случился в ночь на воскресенье, 24 октября. Жильцы дома услышали в одной из квартир хлопок. По словам очевидцев, это была граната.

В результате взрыва мужчина скончался на месте. Ещё один человек получил серьёзную травму — ему оторвало кисть.

Как сообщают «Брянские новости», на месте происшествия работает полиция. При этом журналистам издания пояснили, что взорвалась не граната. Причины и обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.