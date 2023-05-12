В Брянской области предупредили о рассылке вируса под видом повесток из военкомата

Представители «Лиги безопасного интернета» предупредили в Telegram жителей Брянской области о рассылке вируса под видом повесток из военкомата.

В публикации говорится, что гражданам рассылают трояны под видом официальных документов. Уже выявлено 600 подобных писем. Вызовы в военкоматы оформили от имени Минобороны.

Преступники прикрепляли к письмам файл с «оригиналом», при открытии которого компьютер заражался вирусом с подключением удаленного доступа.

Брянцев призвали внимательно относиться ко всем письмам.