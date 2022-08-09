В Брянске прохожий вмешался в ссору мужа и жены и убил супруга

Правоохранители ведут разбирательство в отношении 21-летнего жителя Брянска, которого обвиняют в убийстве, пишут Брянские новости.

Инцидент произошел поздним вечером во дворе дома на улице Брянского фронта. По предварительной версии, работник кафе проходил с другом возле многоэтажного дома.

Мужчина заметил ссорившуюся возле подъезда семейную пару. Он решил вмешаться в конфликт. Злоумышленник избить брянца после того, как тот запретил ему встревать в чужую ссору. Сначала парень ударил потерпевшего кулаком в челюсть. Когда он упал, нападавший ударил его ногой по голове. Мужчина скончался.

Обвиняемому грозит 15 лет заключения.