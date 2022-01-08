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Суббота, 8 января, 2022
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В Брянске чиновница предложила таксисту оплатить поездку сексом

Александр Ильин

В Брянске женщина, представившаяся сотрудницей городской администрации, вступила в перепалку с таксистом из-за высокой стоимости проезда и предложила ему оральный секс как оплату, сообщает «БрянскToday». 

Видео инцидента появилось в группе «ЧП и ДТП Брянск» Вконтакте. Чиновница вместе с подругой вызывали такси от кафе «Царица». Стоимость поездки составила 300 рублей. 

Сумма показалась женщине слишком высокой. Таксист заявил, что тарифы устанавливает не он. Однако госслужащая не унималась и отказывалась платить. В один момент она даже предложила ему оральный секс, после стала угрожать приездом «блатных людей». 

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Некоторое время спустя в мэрии Брянска прокомментировали ситуацию.

«Даме можно простить подобную вольность, ведь в таком состоянии кто-то может себя представить не только работником администрации, но и Василисой Прекрасной», — говорится в сообщении пресс-службы. 

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