В Брянске чиновница предложила таксисту оплатить поездку сексом

В Брянске женщина, представившаяся сотрудницей городской администрации, вступила в перепалку с таксистом из-за высокой стоимости проезда и предложила ему оральный секс как оплату, сообщает «БрянскToday».

Видео инцидента появилось в группе «ЧП и ДТП Брянск» Вконтакте. Чиновница вместе с подругой вызывали такси от кафе «Царица». Стоимость поездки составила 300 рублей.

Сумма показалась женщине слишком высокой. Таксист заявил, что тарифы устанавливает не он. Однако госслужащая не унималась и отказывалась платить. В один момент она даже предложила ему оральный секс, после стала угрожать приездом «блатных людей».

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Некоторое время спустя в мэрии Брянска прокомментировали ситуацию.