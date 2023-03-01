Жительница Белгорода пожаловалась на тренера фитнес-клуба, который мог попытаться совратить ее четырехлетнюю дочь, написал «Бел.Ру».

Инцидент произошел 17 февраля. Мать привела девочку на занятие по плаванию. Инструктор пообещал женщине проследить за ребенком.

О случившемся рассказала матери сама дочь. По ее словам, мужчина пытался играть с ней в «плохие игры». Аналогичную историю дошкольница рассказала и следователю. Записи с камер подтвердили слова ребенка.

Вскоре злоумышленник уволился по собственному желанию, но женщина хочет наказать его, а директор клуба попросил горожанку не подавать заявление в полицию. Следователи уже занимается этим вопросом.