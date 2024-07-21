В Белгороде разгорелся скандал из-за статьи немецкого историка про Прохоровку

Статью «Прохоровское сражение – легенда» немецкого историка Карла-Хайнца Фризера на сайте белгородского музея-диорамы отредактировали после скандала, пишет «Бел.Ру».

Как отметил военкор Евгений Поддубный, он выяснил у главы регионального Минкульта Константина Курганского, что пояснительная часть к публикации отсутствовала из-за реконструкции сайта.

«Эта ошибка исправлена. Поблагодарил неравнодушных людей за то, что указали на это», – отметил Поддубный.

Сейчас материал начинается с памятки о «тенденциозности западной историографии». Уточняется, что мнение Карла-Хайнца Фризера не совпадает с мнение сотрудников музея.