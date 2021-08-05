В Белгороде тату-мастеру сломали нос за его работу

- Advertisement -

В Белгороде тату-мастеру сломали нос за то, что девушке не понравился итог работы. Вред здоровью оценили как средней степени тяжести, сообщает пресс-служба УМВД по области.

По предварительным данным, молодой человек привел свою девушку в тату-салон, где мастер нанес рисунок на ее тело. Итоговую работу не оценили, после чего вспыхнула словесная перепалка. Спор мужчина закончил, ударив мастера по лицу кулаком.

На следующий день сотрудник салона обратился в больницу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.