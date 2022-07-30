В Белгороде 3 и 4 августа ограничат движение транспорта

В четверг, 4 августа, с 7 часов в Белгороде перекроют движение транспорта по Гражданскому проспекту на участке от улицы Князя Трубецкого до улицы Николая Чумичова. Об этом сообщил сайт мэрии.

Причина ограничений движения машин — торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на городскую Доску Почета «Мы славим Белгород трудом». По её окончании дорогу откроют.

Администрация города предлагает пути объезда — проспект Славы, улица Преображенская.

Ещё одно ограничение начнёт действовать на участке с 23 часов 3 августа — водителям запретят остановку и парковку автомобилей.