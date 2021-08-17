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Вторник, 17 августа, 2021
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В Барнауле педофил надругался над 9-летней девочкой

Кристина Белова
В Барнауле педофил надругался над 9-летней девочкой
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В Барнауле мужчина затащил школьницу в кусты у озера. Над девочкой были совершены действия сексуального характера.

Уже известно, что две школьницы пошли на реку собирать ракушки. Там они встретили мужчину, который предложил им покормить белок.

Он затащил девочек в кусты. Над одной из них мужчина надругался. Другой девочке удалось сбежать. Несмотря на угрозы убийства, доносившиеся ей в след, школьница не испугалась и нашла помощь. Спугнули педофила рыбаки.

Извращенца задержали. Им оказался 41-летний местный житель. Возбужденно уголовное дело, сообщает РЕН.ТВ.

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