В Барнауле осудят мужчину, устроившего развратные танцы с ребенком в клубе

Полицейские разыскивают жителя Барнаула, который устроил развратные танцы с 15-летней девочкой в клубе, пишет телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в конце марта на территории арт-центра «Спичка» на улице Ползунова. На опубликованных в Сети кадрах видно, как бородатый мужчина имитировал с ребенком половой акт.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16 лет.

Пока неизвестно, как ребенку удалось попасть на вечеринку, куда можно было попасть посетителям старше 14 лет.