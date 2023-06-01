Четверг, 1 июня, 2023
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В Барнауле осудят мужчину, устроившего развратные танцы с ребенком в клубе

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Полицейские разыскивают жителя Барнаула, который устроил развратные танцы с 15-летней девочкой в клубе, пишет телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в конце марта на территории арт-центра «Спичка» на улице Ползунова. На опубликованных в Сети кадрах видно, как бородатый мужчина имитировал с ребенком половой акт.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16 лет.

Пока неизвестно, как ребенку удалось попасть на вечеринку, куда можно было попасть посетителям старше 14 лет.

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