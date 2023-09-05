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В августе в Рязанской области родились Адам и Богдана

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Главное управление ЗАГС Рязанской области рассказало о популярных и редких именах, которые жители региона выбирали для новорождённых детей в августе.

Чаще всего в последний месяц лета мальчиков называли: Илья, Михаил, Максим, Дмитрий, Роман, Александр, Иван, Артём, Лев, Владислав.

Популярными именами девочек были: Анна, Полина, София, Мария, Виктория, Елизавета, Ксения, Василиса, Анастасия, Ева.

В число редких имён в августе попали Пётр и Валерий. Также мальчикам давали имена Адам, Леон, Игнат, Демид, Лука, Платон, Савелий, Серафим.

Редкими именами для родившихся рязанок стали: Арсения, Богдана, Евдокия, Владислава, Златослава, Лана, Рада, Таисия, Ульяна.

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