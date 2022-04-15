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Пятница, 15 апреля, 2022

В Астраханской области отец запирал дочь в собачьем вольере в качестве наказания

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В Астраханской области отец запирал дочь в собачьем вольере в качестве наказания

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Правоохранительные органы задержали 32-летнего жителя Астраханской области, которого обвиняют в истязании 10-летней дочери, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

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Инцидент произошел в селе Мумра. По версии следствия, с февраля по апрель злоумышленник неоднократно избивал девочку руками, ремнем и деревянной палкой по голове и различным частям тела.

Также мужчина несколько раз запирал ребенка в собачьем вольере и привязывал ее на ночь к кровати. Выяснилось, дочь стала жить с отцом после того, как ее мать признали виновной в убийстве.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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